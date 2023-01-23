『ふるさと納税 福知山市 小分け!『京都府産若鶏 鶏ミンチ』150g×14袋 2.1kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 38分に出品され03月18日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：冷凍便
・提供元：三栄ブロイラー販売株式会社 福知山工場
お申し込み・配送・その他
・発送時期：2023/10/13から順次発送 ※2023/10/13以降のお申し込みは1週間程度で順次発送予定
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：離島
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度
ふるさと納税 丸ごと一羽！丸鶏（ありたどり）約2kg B115-002 佐賀県小城市
¥ 8050
たたき 鶏 タタキ 国産 オリーブ地鶏 鶏むね 10枚 朝びき新鮮 刺身 鶏刺し おつまみ 讃岐コーチン 冷凍送料無料
¥ 8050
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¥ 8036
ACTIVE(アクティブ) バイク STFブレーキレバー レバー ブラック SUZUKI GIXXER SF 250 GIXXER250 120501
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長沢製作所 Cat-2 空錠 わんにゃんレバーハンドル バックセット51mm TX-W20E-NB つや消し黒
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SANEI 自在水栓 レバーハンドル 90度開閉 JA102DC-13
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さぬき骨付鶏10本 パーティーセット（チキンオイル付き）(国産若鶏使用)(骨付き鶏は瀬戸内ブランド認定商品) のし対応可
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カクダイ シングルレバー混合栓 192-303K
¥ 8026
カクダイ シングルレバー上部 793-202
¥ 8026
美和ロック ZLT901-6 室内用レバーハンドル 間仕切錠 ブロンズ 0150-521
¥ 8025
美和ロック ZLT901-6 室内用レバーハンドル 間仕切錠 ブロンズ 0150-521
¥ 8025
SANEI スライドバー レバー式 780mm
¥ 8023
落札価格8050円
199 入札履歴
終了
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