『ふるさと納税 福知山市 小分け!『京都府産若鶏 鶏ミンチ』150g×14袋 2.1kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 38分に出品され03月18日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お礼品詳細

・配送種別：冷凍便

・提供元：三栄ブロイラー販売株式会社 福知山工場



お申し込み・配送・その他

・発送時期：2023/10/13から順次発送 ※2023/10/13以降のお申し込みは1週間程度で順次発送予定

・申込受付期間：通年

・配達外のエリア：離島

・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度