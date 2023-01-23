『Snugpak(スナグパック) フリースライナー 寝袋 インナー シュラフ 防寒 洗える コンパクト アウトドア キャンプ (日本正規品)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 54分に出品され03月21日 16時 54分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Snugpak(スナグパック) フリースライナー 寝袋 インナー シュラフ 防寒 洗える コンパクト アウトドア キャンプ (日本正規品)



【商品説明】

・サイズ / 収納時 : 直径18×長さ25cm、展開サイズ : 縦(長さ)220×横(胸囲)76cm

・材質/ポリエステル(フリース)

・洗濯可/中綿は化学繊維のため丸洗い可能

・重量 / 1，000g



【サイズ】

高さ : 18.39 cm

横幅 : 18.49 cm

奥行 : 35.61 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。