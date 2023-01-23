『ケシュア(QUECHUA) キャンプ・登山・ハイキング テント 防水性 耐風性 コンパクト 簡単設営 持ち運びしやすい MH100-2人用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 09分に出品され04月09日 02時 09分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ケシュア(QUECHUA) キャンプ・登山・ハイキング テント 防水性 耐風性 コンパクト 簡単設営 持ち運びしやすい MH100-2人用
【商品説明】
・40km/hの風（階級6）に耐え得る設計。 風洞内の回転盤に設置して検証済。
・ドーム型自立構造テント。ポールだけで簡単設営。
・収納時サイズ：54cm×16cm×16cm/8L。重量：2.4kg。
・就寝用スペース：130×210cm（65cm幅シュラフ2つ） 。高さ（最高部）：105cm。
・防水機能。200mm/m?/h（熱帯雨に相当）のシャワー試験および実地試験を実施済。
【サイズ】
高さ : 17.50 cm
横幅 : 29.70 cm
奥行 : 61.40 cm
重量 : 2.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8044円
549 入札履歴
終了
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