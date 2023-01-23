『ケシュア(QUECHUA) キャンプ・登山・ハイキング テント 防水性 耐風性 コンパクト 簡単設営 持ち運びしやすい MH100-2人用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 09分に出品され04月09日 02時 09分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケシュア(QUECHUA) キャンプ・登山・ハイキング テント 防水性 耐風性 コンパクト 簡単設営 持ち運びしやすい MH100-2人用



【商品説明】

・40km/hの風（階級6）に耐え得る設計。 風洞内の回転盤に設置して検証済。

・ドーム型自立構造テント。ポールだけで簡単設営。

・収納時サイズ：54cm×16cm×16cm/8L。重量：2.4kg。

・就寝用スペース：130×210cm（65cm幅シュラフ2つ） 。高さ（最高部）：105cm。

・防水機能。200mm/m?/h（熱帯雨に相当）のシャワー試験および実地試験を実施済。



【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 29.70 cm

奥行 : 61.40 cm

重量 : 2.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。