『YAOMI Wood エル・スクラッチャー 猫 爪とぎ つめとぎ ダンボール L字 縦置き 8kgまでOK 強化ダンボール 多頭 大型 木製【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 05時 10分に出品され03月12日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,044円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

YAOMI Wood エル・スクラッチャー 猫 爪とぎ つめとぎ ダンボール L字 縦置き 8kgまでOK 強化ダンボール 多頭 大型 木製



【商品説明】

・お部屋のインテリアにも合うシンプルなデザイン。無駄のないデザインと木目が様々なシチュエーションにも合う。

・ベットにもなる大きさで、広々として研ぎやすい。 縦にものび～をしながらガリガリできる。

・天然木素材を使用しているため、フレームは頑丈！ずっと使えて経済的。

・爪とぎはもちろん、様々な使い方をしてストレス解消やリラックス効果があります。

・猫ファーストな構造。ベットにも、爪とぎにも、壁に立てても使えて猫ちゃん大喜び、皆で遊べて楽しさ倍増。接着剤不使用のため飼い主様も安心です。本体を立てたり寝かしたりして、様々な遊び方を楽しむことが出来ます。



【サイズ】

高さ : 35.56 cm

横幅 : 43.18 cm

奥行 : 71.12 cm

重量 : 5.78 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。