『猫 爪とぎ ダンボール ソファ ベッド キング ゴージャス 爪研ぎ アンティーク調 大きめ 交換可能 キャットスクラッチャー /キング ゴージャスソファベッド爪とぎ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 07時 09分に出品され04月05日 07時 09分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 大きめ猫ちゃんでも優雅にくつろげる、人気の【ゴージャスソファベッド爪とぎ】のキングバージョン!!

爪とぎとしてもベッドとしても大活躍します。

猫ちゃんのお気に入りの場所になること間違いなし

爪とぎ部分は取り替え可能だから、長ーく使えます。

デザイン性も機能性もバッチリのゴージャスソファベッド爪とぎシリーズ！

SNS映えバッチリなのは言うまでもございません



※ご自身での組み立てが必要です。



サイズ 約76x40x26cm(幅x高さx奥行)

重さ 約1.36kg

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