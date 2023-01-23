『猫 爪とぎ ダンボール ソファ ベッド キング ゴージャス 爪研ぎ アンティーク調 大きめ 交換可能 キャットスクラッチャー /キング ゴージャスソファベッド爪とぎ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 07時 09分に出品され04月05日 07時 09分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
大きめ猫ちゃんでも優雅にくつろげる、人気の【ゴージャスソファベッド爪とぎ】のキングバージョン!!
爪とぎとしてもベッドとしても大活躍します。
猫ちゃんのお気に入りの場所になること間違いなし
爪とぎ部分は取り替え可能だから、長ーく使えます。
デザイン性も機能性もバッチリのゴージャスソファベッド爪とぎシリーズ！
SNS映えバッチリなのは言うまでもございません
※ご自身での組み立てが必要です。
サイズ 約76x40x26cm(幅x高さx奥行)
重さ 約1.36kg
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落札価格8043円
943 入札履歴
終了
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