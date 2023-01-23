『Hansong UVチェックミラー 日焼け止めを検出する内蔵カメラミラー UVミラー 日焼け止めの塗り方をチェック ポータブルミラー 鏡 携【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 07時 18分に出品され03月19日 07時 18分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Hansong UVチェックミラー 日焼け止めを検出する内蔵カメラミラー UVミラー 日焼け止めの塗り方をチェック ポータブルミラー 鏡 携



【商品説明】

・2ｘ拡大鏡付き この小さな鏡の片面は日焼け止めの状態を確認できる鏡、もう片面は毎日のメイクアップに役立つ日常メイク用の鏡です。

・ギフトとアフターサービス このミラーはハイエンドで持ち運びが簡単に見えるので、ギフトとして最適です。鏡を受け取ってから3ヶ月以内に、鏡自体に品質上の問題がある場合は、お気軽にお問い合わせください。24時間以内に返信いたします。鏡の操作などの問題が発生した場合は、お気軽にお問い合わせください。

・サイズ95x95x10mm 軽量 この新しい丸型かがみのサイズはわずか95x95x10mm で、ミラーの正味重量は 0.12kg です。このサイズとこの重量で、非常に携帯性に優れています。

・充電式 Type-C充電ポート 充電式コンパクトミラーです。 充電中は赤色のインジケータライトが点灯し、完全に充電されると赤色のインジケータライトは消灯します。

・日焼け止めの視覚化 ご注意：強い