『グリーンベース GUY-928WH グリーン ベース 花台 天然木 ホワイト ナチュラル プランターベース おしゃれ 観葉植物【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 50分に出品され03月14日 18時 50分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 〇ひとつひとつ表情の違う丸太型のグリーンベース。

〇ホワイトカラーのナチュラルな雰囲気がグリーンを際立たせます。





【サイズ】Φ30×H40

【素材・仕様】天然木(パイン) ラッカー塗装

【原産地】インドネシア



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