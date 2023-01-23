『グリーンベース GUY-928WH グリーン ベース 花台 天然木 ホワイト ナチュラル プランターベース おしゃれ 観葉植物【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 50分に出品され03月14日 18時 50分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
〇ひとつひとつ表情の違う丸太型のグリーンベース。
〇ホワイトカラーのナチュラルな雰囲気がグリーンを際立たせます。
【サイズ】Φ30×H40
【素材・仕様】天然木(パイン) ラッカー塗装
【原産地】インドネシア
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落札価格8043円
79 入札履歴
終了
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