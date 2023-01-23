『送料無料 エレメント コンプリートデッキ メンズ レディース ブレイジン コンプ ELEMENT BC027440 黒 レッド 赤 白【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 29分に出品され03月22日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
採寸
単位(cm)/全長/幅/厚み/ウイール直径
8/79.5/20/1/5
※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。
ブランド：ELEMENT エレメント
アイテム：コンプリートデッキ
スタイルNo：BC027440
商品名：ブレイジン コンプ
性別：メンズ レディース
原産国：China 他
素材：北米産ハードメイプル
ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。
※スマートフォンでご覧の方は下の「商品説明をもっと見る」ボタンを押してご覧いただきますようお願いします。
管理No. 74360276
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (パープル，
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ピンク， 7
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (レッド， 7
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (パープル，
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ナチュラル，
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブラック，
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (レッド， 7
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (レッド， 8
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブルー， 7
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ナチュラル，
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (パープル，
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (グリーン，
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ナチュラル，
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ナチュラル，
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブルー， 8
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (グリーン，
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (パープル，
¥ 8042
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブラック，
¥ 8042
落札価格8043円
9 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！