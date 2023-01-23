『送料無料 エレメント コンプリートデッキ メンズ レディース ブレイジン コンプ ELEMENT BC027440 黒 レッド 赤 白【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 29分に出品され03月22日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,043円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 採寸

単位(cm)/全長/幅/厚み/ウイール直径

8/79.5/20/1/5

※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。

ブランド：ELEMENT エレメント

アイテム：コンプリートデッキ

スタイルNo：BC027440

商品名：ブレイジン コンプ

性別：メンズ レディース

原産国：China 他

素材：北米産ハードメイプル

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管理No. 74360276