『22-23 エレクトリック スペア レンズ ELECTRIC ROTECK SPARE LENSES 交換用 調光 スノーボード SNOW 2023 カラー:VIOLET PHOTOCHROMIC【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 14時 30分に出品され03月22日 14時 30分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【カラー】
レンズ：VIOLET PHOTOCHROMIC（VLT47-16%）
【対応モデル】
ROTECK（ローテック専用スペアレンズ）
【テクノロジー】
反射防止
100%uv力ット
広い周辺視野
防曇、キズ防止ハードコーティング
【必ずご確認下さい】
※製造上で誤差や個体差がございますので予めご了承下さい。
※扱い方・状況により曇りや結露が生じる場合がございます。
※ご使用に問題がない程度の汚れやキズ、外箱のダメージ等は不良品扱いになりません。
平面レンズゴーグル「ROTECK」用スペアレンズ
【ELECTRIC(エレクトリック)】から次世代ゴーグルとして洗礼されたデザインや高機能が特徴である「ROTECK」のスペアレンズです。天候に合わせレンズを変えるだけで驚く程快適かつ安全に滑走できます。
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落札価格8039円
106 入札履歴
終了
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