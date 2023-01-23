22-23 エレクトリック スペア レンズ ELECTRIC ROTECK SPARE LENSES 交換用 調光 スノーボード SNOW 2023 カラー:VIOLET PHOTOCHROMIC【年末の贈り物】

商品情報

【カラー】

レンズ：VIOLET PHOTOCHROMIC（VLT47-16%）



【対応モデル】

ROTECK（ローテック専用スペアレンズ）



【テクノロジー】

反射防止

100%uv力ット

広い周辺視野

防曇、キズ防止ハードコーティング



【必ずご確認下さい】

※製造上で誤差や個体差がございますので予めご了承下さい。

※扱い方・状況により曇りや結露が生じる場合がございます。

※ご使用に問題がない程度の汚れやキズ、外箱のダメージ等は不良品扱いになりません。



平面レンズゴーグル「ROTECK」用スペアレンズ



【ELECTRIC(エレクトリック)】から次世代ゴーグルとして洗礼されたデザインや高機能が特徴である「ROTECK」のスペアレンズです。天候に合わせレンズを変えるだけで驚く程快適かつ安全に滑走できます。