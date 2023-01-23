『コーチ アクセサリー レディース COACH ネックレス 小物 シグネチャー ネックレス ペンダント C9446 OZA ローズゴールド×チョーク 送料無料【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 22時 25分に出品され04月19日 22時 25分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
30日間返品OK
コーチ COACH ネックレス
シグネチャーネックレス
サイズ
全長：約40cm-45cm
※素材の性質上、多少の誤差はご了承ください
素材
プレーテッドブラス×エナメル
カラー
OZA ローズゴールド×チョーク
型番
C9446
【COACHC9446 コーチC9446】
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落札価格8036円
763 入札履歴
終了
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