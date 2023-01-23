『【ストアポイント5％還元】ノースフェイス バッグ バックパック リュック リュックサックメンズ レディース ONE ブラック NF0A52VS-84Z THE NORTH FACE A4対応【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 12時 09分に出品され03月08日 12時 09分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ノースフェイス/THENORTHFACE/リュックサック/BERKELEY/TOTE/PACKシンプルで使い勝手の良いトートリュックサック。内側にクッション性のある大きめのポケットがついています。【ギフトにもおすすめです。】

品番：NF0A52VS-84Z-BLK

カラー：TN BLK/MINRLGLD

サイズ：約高さ38×幅32×マチ13.5cm

持ち手全長約35cm

ショルダー全長約71cm(取外不可)(長さ調節可)

重さ：約450g

素材：ナイロン100%

仕様：メイン開閉：ファスナー、内ポケット×1、外ポケット×2

付属：なし



【日本流通自主管理協会の会員企業です。すべて正規品・本物・新品を取り扱っております。】

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