『【SERGE LUTENS】 Santal majuscule セルジュ ルタンス 香水 サンタルマジュスキュル オードパルファム 100ml 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 26分に出品され03月08日 01時 26分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 使用方法:

1、適量を手首や首筋などのパルスポイントにつけてください。

2、香りを長持ちさせるために、保湿クリームやボディローションなどを使用することをおすすめします。



保管方法:

1、直射日光や高温多湿を避け、冷暗所で保管してください。

2、開封後はお早めにお使いください。



注意事項:

1、火気に近づけないでください

2、目や口に入らないように注意してください。

3、お肌に異常が生じた場合は、使用を中止し医師に相談してください。