『MAFEX マフェックス No.093 IT ペニーワイズ 全高約160mm 塗装済み アクションフィギュア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 43分に出品され03月07日 23時 43分に終了予定です。即決価格は8,014円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 最高のフォルムと抜群の可動領域を両立! 最強のアクションフィギュア!

全高:約160mm

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