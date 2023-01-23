『Pelgio クロコダイル革のベルト黒色オートストッパー縁編み (ブラウン)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 00時 54分に出品され04月18日 00時 54分に終了予定です。即決価格は8,012円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pelgio クロコダイル革のベルト黒色オートストッパー縁編み (ブラウン)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 15.20 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8012円
310 入札履歴
終了
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