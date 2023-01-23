『野球 JB 和牛 サンカクポーチ ステッチ大 和牛JB BL-3P 野球用品 スワロースポーツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 22時 58分に出品され04月28日 22時 58分に終了予定です。即決価格は8,008円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：野球 JB 和牛 サンカクポーチ ステッチ大 和牛JB BL-3P 野球用品 スワロースポーツステッチ大
カラー：パワーオレンジ、ブラック×レッド、ブラック×ブラック、オレンジ
高さ15cm×横幅24cm×底11〜8cm
※水に濡れると変色や色落ちの原因となりますので濡れないようにご注意ください。
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落札価格8008円
522 入札履歴
終了
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