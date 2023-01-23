『ドラム椅子 日本ブランドVertice ドラムスローン 無段階調整クロムドラムチェア ドラムスツール ギターチェア BLACK 黒 VTC-【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 56分に出品され03月11日 09時 56分に終了予定です。即決価格は7,996円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ドラム関連用品
【商品名】
日本ブランドVertice ドラムスローン 無段階調整クロムドラムチェア ドラムスツール ギターチェア ドラム椅子 BLACK 黒 VTC-
【商品説明】
・なし
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7965
落札価格7996円
136 入札履歴
終了
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