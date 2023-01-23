『SIDASシダス インソール スキー・スノーボード用 ウインタープラスプロ XL 20110364 レッド XL(28.5cm-29.5cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 19分に出品され03月04日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,994円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SIDASシダス インソール スキー・スノーボード用 ウインタープラスプロ XL 20110364 レッド XL(28.5cm-29.5cm
【商品説明】
・つま先の厚さ:4.0mm
・つま先を薄く設計し、より敏感なスキー操作を可能に。
・より幅の狭いブーツには「ウインタープラススリム」がお勧めです。
・カカト~アーチ部分にはサポート性と反発性に優れたトランスフルックスCを採用。
・表面は銀イオン入り抗菌素材イオンフォームを採用。
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 11.10 cm
奥行 : 36.70 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7994円
552 入札履歴
終了
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