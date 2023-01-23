『SIDASシダス インソール スキー・スノーボード用 ウインタープラスプロ XL 20110364 レッド XL(28.5cm-29.5cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 19分に出品され03月04日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,994円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SIDASシダス インソール スキー・スノーボード用 ウインタープラスプロ XL 20110364 レッド XL(28.5cm-29.5cm



【商品説明】

・つま先の厚さ:4.0mm

・つま先を薄く設計し、より敏感なスキー操作を可能に。

・より幅の狭いブーツには「ウインタープラススリム」がお勧めです。

・カカト~アーチ部分にはサポート性と反発性に優れたトランスフルックスCを採用。

・表面は銀イオン入り抗菌素材イオンフォームを採用。



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 11.10 cm

奥行 : 36.70 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

シューズ タグ SIDASシダス

インソール

スキー・スノーボード用

ウインタープラスプロ

XL

20110364

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XL(28.5cm-29.5cm