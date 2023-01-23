『ペットキャリー ペットカート 折りたたみ メッシュ ドッグキャリー ペット用 犬 猫 小型犬 中型犬 キャスター付 旅行 帰省 遠出 おしゃれ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 11時 23分に出品され03月05日 11時 23分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細:
カラー:/A01/A02/A03/A04
サイズ:/ワンサイズ
商品説明
柴犬、コーギー、フレンチ・ブルドッグなどの中型犬や小型犬の多頭にも！
ペットとの旅行やお出かけ、通院に
サイズ
約60*39*44cm 参考体重:約17.5kg以内
※平置き実寸の為、若干の誤差があります。
製品仕様
素材:ポリエステル、その他
キーワード
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落札価格7988円
981 入札履歴
終了
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