『パナソニック ヒゲトリマー 日本製 充電・交流式 黒 ER-GD60-K【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 05時 11分に出品され03月15日 05時 11分に終了予定です。即決価格は7,981円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック ヒゲトリマー 日本製 充電・交流式 黒 ER-GD60-K



【商品説明】

・【使用時間】1回のフル充電で約50分間

・【充電時間】約1時間

・【本体質量】約150g(アタッチメント含まず)

・【段階調整数】20段階調整(0.5~10mm 0.5mm刻み)

・【水洗い】刃、アタッチメントのみ

・【電源方式】充電・交流式

・思い通りに細部までヒゲをデザインできる



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 25.60 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。