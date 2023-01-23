『パナソニック ヒゲトリマー 日本製 充電・交流式 黒 ER-GD60-K【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 05時 11分に出品され03月15日 05時 11分に終了予定です。即決価格は7,981円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック ヒゲトリマー 日本製 充電・交流式 黒 ER-GD60-K
【商品説明】
・【使用時間】1回のフル充電で約50分間
・【充電時間】約1時間
・【本体質量】約150g(アタッチメント含まず)
・【段階調整数】20段階調整(0.5~10mm 0.5mm刻み)
・【水洗い】刃、アタッチメントのみ
・【電源方式】充電・交流式
・思い通りに細部までヒゲをデザインできる
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 25.60 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7981円
409 入札履歴
終了
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