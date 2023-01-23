『Deering バンジョーブリッジ ラディアスボトム 5/8 デラックスタイプ B-DSMILE58【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 12時 45分に出品され04月10日 12時 45分に終了予定です。即決価格は7,981円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Deering バンジョーブリッジ ラディアスボトム 5/8" デラックスタイプ B-DSMILE58



【商品説明】

・底面R付

・材質：ハードロックメイプル/エボニー

・高さ：5/8"



【サイズ】

高さ : 0.60 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。