『【納期目安：１週間】ラトックシステム SA3-RC1-BKZ SATAリムーバブルケース 内蔵タイプ ブラック (SA3RC1BKZ)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 14時 32分に出品され04月03日 14時 32分に終了予定です。即決価格は7,981円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル(ブラック)