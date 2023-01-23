『【納期目安：１週間】ラトックシステム SA3-RC1-BKZ SATAリムーバブルケース 内蔵タイプ ブラック (SA3RC1BKZ)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 14時 32分に出品され04月03日 14時 32分に終了予定です。即決価格は7,981円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル(ブラック)
ds-2141276 バッファロー MiniStationUSB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD 500GB ホワイト HD-PCG500U3-WA 1台 (ds2141276)
¥ 7939
ds-2141275 バッファロー MiniStationUSB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD 500GB ブラック HD-PCG500U3-BA 1台 (ds2141275)
¥ 7939
Logitec 内蔵HDD 2.5インチ 500GB SATA III LHD-N500SAK2
¥ 7862
HGSTラップトップスリムハードドライブJ38062 Z5K500 250GB 5400RPM SATA 2.5 6.0GB / s 7mm
¥ 7847
東芝MK4032GAX 40GB IDE内蔵ハードドライブ - 工場密封包装新品
¥ 7847
v000080200 - 東芝 - 100GBのハードドライブ
¥ 7847
新しいMaxtor Onetouch 4 Lite PC / Mac 7200rpm USB2.0 500GBの外付けハードドライブ
¥ 7847
新しい40GB 10000RPM 16MBキャッシュSATA2 3.5 エンタープライズハードドライブW / 1年保証
¥ 7847
シーゲート FreeAgent Desk 500GB外部7200RPM（ST305004FDA2E1-RK）HDD
¥ 7847
APACER 1GB 44ピンIDEフラッシュメモリNEW 8C-4EB14-7254B 8C.4EB14.7254B
¥ 7847
新しいラップトップ80GB IDEパパハードドライブ2.5 Dell HP IBM ThinkPad Compaq Gatewayなど
¥ 7847
Intel D89807-002 2.5inハードドライブキャリアFXX25HDDCAR15ホワイトベゼル
¥ 7847
シーゲート Tomeus STIN 320GBシリアルATAディスクドライブHP Hewlett Packard J9687A
¥ 7847
HP 384842-B21 389346-001 72GB 10K 2.5 SASハードドライブ
¥ 7847
18.2 GBワイドUltra 3 SCSIホットプラグ
¥ 7847
Maxtor シーゲート Atlas 15K II 147GB 3.5内蔵SAS 15000 RPM 3.5 8K147S0088011
¥ 7847
Compaq BD009635C3 9.1GB 10000RPM Wide Ultra SCSI NEW CADDY
¥ 7847
Dell E6400 E6500精密M4400ハードドライブモジュールW / 120GB HDD 0WU530 D675C A00
¥ 7840
落札価格7981円
889 入札履歴
終了
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