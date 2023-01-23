『Estacion エスタシオン BC-W975B 本革 ポーチ ショルダーバッグ エスニック アジアン レディース GRAY【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 22時 01分に出品され03月25日 22時 01分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Estacion エスタシオン BC-W975B 本革 ポーチ ショルダーバッグ エスニック アジアン レディース GRAY



【商品説明】

・Genuine Leather

・Outer Material: Leather

・Strap type: ショルダー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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