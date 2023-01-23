『カリマー キッズリュックサック cadet 20 Multi(マルチ)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 12時 12分に出品され03月11日 12時 12分に終了予定です。即決価格は7,978円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カリマー キッズリュックサック cadet 20 Multi(マルチ)
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ42cmxヨコ25cmxマチ16cm
・ポケットの数:6(外側5/内側1)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ナイロン
・重量:450g
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 44.40 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7978円
845 入札履歴
終了
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