『カリマー キッズリュックサック cadet 20 Multi(マルチ)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 12時 12分に出品され03月11日 12時 12分に終了予定です。即決価格は7,978円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カリマー キッズリュックサック cadet 20 Multi(マルチ)



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ42cmxヨコ25cmxマチ16cm

・ポケットの数:6(外側5/内側1)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ナイロン

・重量:450g



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 44.40 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。