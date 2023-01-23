『HO SOCCER ゴールキーパーグローブ 51.0961 プレミア ゲレーロ ロールネガティブ フラッシュブルー 8【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 00時 05分に出品され03月09日 00時 05分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HO SOCCER ゴールキーパーグローブ 51.0961 プレミア ゲレーロ ロールネガティブ フラッシュブルー 8



【商品説明】

・ミドルランクの価格帯でありながら、グリップ力は高い。試合用にも練習用にも推奨。

・手を包むフィット感も魅力。

CMR-X09H2GQYV7

【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。