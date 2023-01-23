『ジャックバニー メンズ ロングパンツ (HEAT JOY:吸湿発熱性) / ゴルフ / 262-1231031 060_イエロー 4 M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 07時 43分に出品され04月01日 07時 43分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャックバニー メンズ ロングパンツ (HEAT JOY:吸湿発熱性) / ゴルフ / 262-1231031 060_イエロー 4 M
【商品説明】
・SIZE:4(M) ウエスト:81cm 股上:24cm わたり幅:29cm 股下:77cm 裾幅:15.5cm
・SIZE:5(L) ウエスト:84cm 股上:24cm わたり幅:30.5cm 股下:78cm 裾幅:16.5cm
・SIZE:6(XL) ウエスト:88cm 股上:25.5cm わたり幅:32cm 股下:78cm 裾幅:17cm
・SIZE:7(XXL) ウエスト:93cm 股上:26cm わたり幅:34cm 股下:78.5cm 裾幅:17.5cm
・メイン素材: コットン44%，ポリエステル32%，レーヨン14%，ポリウレタン10%
・素材構成: 44% コットン， 34% レーヨン，
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 28.40 cm
奥行 : 31.20 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7973円
406 入札履歴
終了
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