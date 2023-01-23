ジャックバニー メンズ ロングパンツ (HEAT JOY:吸湿発熱性) / ゴルフ / 262-1231031 060_イエロー 4 M【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

ジャックバニー メンズ ロングパンツ (HEAT JOY:吸湿発熱性) / ゴルフ / 262-1231031 060_イエロー 4 M



【商品説明】

・SIZE:4(M) ウエスト:81cm 股上:24cm わたり幅:29cm 股下:77cm 裾幅:15.5cm

・SIZE:5(L) ウエスト:84cm 股上:24cm わたり幅:30.5cm 股下:78cm 裾幅:16.5cm

・SIZE:6(XL) ウエスト:88cm 股上:25.5cm わたり幅:32cm 股下:78cm 裾幅:17cm

・SIZE:7(XXL) ウエスト:93cm 股上:26cm わたり幅:34cm 股下:78.5cm 裾幅:17.5cm

・メイン素材: コットン44%，ポリエステル32%，レーヨン14%，ポリウレタン10%

・素材構成: 44% コットン， 34% レーヨン，



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。