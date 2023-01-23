『エムユースポーツ(M・U SPORTS) コンパクトポーチ レッド 703D2004【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 17時 54分に出品され03月15日 17時 54分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エムユースポーツ(M・U SPORTS) コンパクトポーチ レッド 703D2004



【商品説明】

・サイズ:W-28cm、H-20cm、D-9cmから15cm

・ストラップの種類: ストラップなし

・原産国:中国

・留め具の種類: ファスナー

・素材:ポリエステル、ポリウレタン

・色:レッド

CMR-X08WH9SNR1

【サイズ】

高さ : 14.90 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 36.70 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。