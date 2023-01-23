『単品7個セット ファーマアクト 無添加 クレンジングオイル 500ml 熊野油脂 代引不可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 07時 37分に出品され03月12日 07時 37分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 このページは4513574022829単品が7個セットの商品ページです



【商品特徴】



『ぬれた手や顔でも使える無添加クレンジングオイル』落ちにくいメイクや毛穴の汚れもしっかり落とします。さっぱり洗えてベトつきません。防腐剤・着色料・合成香料は使用しておりません。やさしい香りは、天然エッセンシャルオイルで、合成香料ではありません。



【商品区分】



化粧品



【成分】



ミネラルオイル、イソステアリン酸ＰＥＧ−８グリセリル、グリセリン、水、ジメチコン、クエン酸、ホホバ油、スクワラン、カプリン酸グリセリル、ラウリン酸ポリグリセリル−２、ローズウッド木油、ラベンダー油、ゼラニウム油、ＥＤＴＡ−４Ｎａ、変性アルコール



【製造者】



熊野油脂株式会社



【生産国】



日本



【単品内容量】



500ML



※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。

当店はメーカーコード（JANコード）で管理をしている為それに伴う返品、返金等の対応は受け付けておりませんのでご了承の上お買い求めください。