『ZECK ゼック ゴーグル スノーゴーグル FZ-16J アジアンフィット ジャパンフィット BLACK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 15時 52分に出品され04月11日 15時 52分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「ZECK」より引用
【商品名】
[ZECK] ゼック ゴーグル スノーゴーグル FZ-16J アジアンフィット ジャパンフィット BLACK
【ブランド】
ZECK
【商品説明】
・フレームカラー：BLACK レンズカラー：RED MIRROR
・プリズム補正：眼精疲労の原因となる視界の歪みを補正しております。
・レンズ性能：UV（紫外線）99.9%カット、ハードコート、撥水コート、アンチフォグコート
・レンズ材質：ポリカーボネート
【商品カテゴリ】
スキーゴーグル、サングラス
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 19.60 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7962円
445 入札履歴
終了
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