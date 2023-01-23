『ZECK ゼック ゴーグル スノーゴーグル FZ-16J アジアンフィット ジャパンフィット BLACK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 15時 52分に出品され04月11日 15時 52分に終了予定です。即決価格は7,962円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「ZECK」より引用



【商品名】

[ZECK] ゼック ゴーグル スノーゴーグル FZ-16J アジアンフィット ジャパンフィット BLACK



【ブランド】

ZECK



【商品説明】

・フレームカラー：BLACK レンズカラー：RED MIRROR

・プリズム補正：眼精疲労の原因となる視界の歪みを補正しております。

・レンズ性能：UV（紫外線）99.9%カット、ハードコート、撥水コート、アンチフォグコート

・レンズ材質：ポリカーボネート



【商品カテゴリ】

スキーゴーグル、サングラス



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 19.60 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。