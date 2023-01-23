『トーエイライト ゴム塁ベース10 B3932 野球【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 00時 32分に出品され03月30日 00時 32分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サイズ：３８０×３８０ｍｍ、厚さ１０ｍｍ

重量：７．４ｋｇ／組

素材：合成ゴム

３枚１組、釘なし