『トーエイライト ゴム塁ベース10 B3932 野球【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 00時 32分に出品され03月30日 00時 32分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：３８０×３８０ｍｍ、厚さ１０ｍｍ
重量：７．４ｋｇ／組
素材：合成ゴム
３枚１組、釘なし
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落札価格7959円
713 入札履歴
終了
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