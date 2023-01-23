『単品8個セット エステーペット 実感消臭シート 猫用システムトイレ 10枚 エステー 代引不可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 13時 09分に出品され04月15日 13時 09分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 このページは4901070910090単品が8個セットの商品ページです



【商品特徴】



天然の本格消臭成分、北海道産モミの木（トドマツ）の粉体とクエン酸配合で、オシッコのニオイに高い消臭効果を発揮します。「実感消臭シート」は１週間分のオシッコをグングン吸収するので、お手入れの手間が減ります。抗菌仕様のシートです。※すべての菌に効果があるわけではありません。



【製造者】



エステー株式会社



【生産国】



日本



【単品内容量】



10枚



※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。

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