『単品8個セット エステーペット 実感消臭シート 猫用システムトイレ 10枚 エステー 代引不可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 13時 09分に出品され04月15日 13時 09分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このページは4901070910090単品が8個セットの商品ページです
【商品特徴】
天然の本格消臭成分、北海道産モミの木（トドマツ）の粉体とクエン酸配合で、オシッコのニオイに高い消臭効果を発揮します。「実感消臭シート」は１週間分のオシッコをグングン吸収するので、お手入れの手間が減ります。抗菌仕様のシートです。※すべての菌に効果があるわけではありません。
【製造者】
エステー株式会社
【生産国】
日本
【単品内容量】
10枚
※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。
当店はメーカーコード（JANコード）で管理をしている為それに伴う返品、返金等の対応は受け付けておりませんのでご了承の上お買い求めください。
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落札価格7959円
885 入札履歴
終了
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