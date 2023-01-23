『ヨガブロック フィットネス JBM-YG02-PE-YGA05 JBM Yoga Blocks 2 Pack with Strap， Cork Yoga Block 2 P【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 20時 26分に出品され04月29日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,959円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヨガブロック フィットネス JBM-YG02-PE-YGA05 JBM Yoga Blocks 2 Pack with Strap， Cork Yoga Block 2 Pack EVA Foam Yoga Block Set of 2 Yoga Block with Strap， Yoga Bricks with Strap， Yoga Block Yoga Brick Yoga Cube Stretch Blocks Stretching Blocks (Purple)

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商品名（自動翻訳）：JBM ヨガブロック 2パック ストラップ付き コルク ヨガブロック 2パック EVAフォーム ヨガブロック 2個セット ストラップ付き ヨガブロック ヨガレンガ ヨガキューブ ストレッチブロック ストレッチブロック (パープル)

型番：JBM-YG02-PE-YGA05

関連：ヨガブロック，フィットネス