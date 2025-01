BUCK-TICK／ABRACADABRA THE DAY IN QUESTION 2020（完全生産限定盤） [Blu-ray]【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

種別:Blu-ray 音楽邦楽ロック 発売日:2021/12/29 販売元:ビクターエンタテインメント 登録日:2021/10/04 BUCK-TICK バクチク アブラカダブラザデイインクエスチョン2020 BUCK-TICK映像作品 特典:SHM-CD2枚/フォトブック/スペシャルパッケージ 内容:THEME OF B-T 2020/月の砂漠/ケセラセラ エレジー/獣たちの夜(YOW-ROW ver.)/SOPHIA DREAM/URAHARA-JUKU/凍える/舞夢マイム/Villain/堕天使(YOW-ROW ver.)/ダンス天国/MOONLIGHT ESCAPE/ユリイカ/忘却/FUTURE SONG -未来が通る-/Luna Park/世界は闇で満ちている/ROMANCE/LOVE ME/Alice in Wonder Underground/LOVE PARADE/New World/PEACE(SE) 解説:櫻井敦司、今井寿、星野英彦、樋口豊、ヤガミトールからなる5人組ロックバンド”BUCK-TICK(バクチク)”。1987年にメジャーデビューを果たしてから現在、日本のロックシーンにおいて常に最前線に立ち、多くのアーティストやバンドに大きく影響を与えてきた。その独特なポップセンスとダークな世界観で現在も多くのファンたちを魅了し続ける。本作は、2020年唯一有観客で行われた、12月29日の日