BUCK-TICK／ABRACADABRA THE DAY IN QUESTION 2020（完全生産限定盤） [Blu-ray]【2025 カレンダーの人気アイテム】

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種別:Blu-ray 音楽邦楽ロック 発売日:2021/12/29 販売元:ビクターエンタテインメント 登録日:2021/10/04 BUCK-TICK バクチク アブラカダブラザデイインクエスチョン2020 BUCK-TICK映像作品 特典:SHM-CD2枚／フォトブック／スペシャルパッケージ 内容:THEME OF B-T 2020／月の砂漠／ケセラセラ エレジー／獣たちの夜（YOW-ROW ver.）／SOPHIA DREAM／URAHARA-JUKU／凍える／舞夢マイム／Villain／堕天使（YOW-ROW ver.）／ダンス天国／MOONLIGHT ESCAPE／ユリイカ／忘却／FUTURE SONG -未来が通る-／Luna Park／世界は闇で満ちている／ROMANCE／LOVE ME／Alice in Wonder Underground／LOVE PARADE／New World／PEACE（SE） 解説:櫻井敦司、今井寿、星野英彦、樋口豊、ヤガミトールからなる5人組ロックバンド”BUCK-TICK（バクチク）”。1987年にメジャーデビューを果たしてから現在、日本のロックシーンにおいて常に最前線に立ち、多くのアーティストやバンドに大きく影響を与えてきた。その独特なポップセンスとダークな世界観で現在も多くのファンたちを魅了し続ける。本作は、2020年唯一有観客で行われた、12月29日の日