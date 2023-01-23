『エルエルビーン ウィメンズ エアーライト・ニット・フルジップ・フーディ 米国フィット・プチ XSサイズ Teal Blue Heather【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 21時 02分に出品され04月23日 21時 02分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エルエルビーン ウィメンズ エアーライト・ニット・フルジップ・フーディ 米国フィット・プチ XSサイズ Teal Blue Heather
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7951円
188 入札履歴
終了
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