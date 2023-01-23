『Iseebiz 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり機 タッチパネル式 1日5食 4L大容量 タイマー式 透明タンクで食物の残量確認可 手【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 56分に出品され03月30日 02時 56分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Iseebiz 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり機 タッチパネル式 1日5食 4L大容量 タイマー式 透明タンクで食物の残量確認可 手



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 21.20 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 2.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。