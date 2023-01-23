『クプレラ ベニソン&スイートポテト・ドッグフード 4.54kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 22時 21分に出品され04月19日 22時 21分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クプレラ ベニソン&スイートポテト・ドッグフード 4.54kg



【商品説明】

・原産国:オーストラリア

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24×16×51cm

・本体重量:4.54kg



【サイズ】

高さ : 18.60 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 4.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。