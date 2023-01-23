『120センチメートルpvcインフレータブルバンパーボール強化ビーチ遊び場裏庭公園バブルサッカージュニアゾーブボール相撲スーツゲームプレイおもちゃ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 17時 54分に出品され04月28日 17時 54分に終了予定です。即決価格は7,947円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明:
厚みのあるPVC素材で作られた強化インフレータブルバンパーボールノッカーボール-耐久性があり.丈夫で頑丈です折りたたみ式の収縮した折りたたみ式デザインは.持ち運びに非常に便利で.保管も簡単です. 7?14歳のティーンエイジャー.裏庭.公園.ビーチで遊ぶジュニアの子供に適しています素晴らしい屋外ゲームの楽しいおもちゃ.ウェアラブルバンパーボールは転がり.転がり.跳ね返ることができます家族の再会.ピクニック.誕生日パーティー.バーベキュービーチスクール.テーマパーク.レジャーセンターのアウトドアプレイに適しています
仕様:
素材:PVCサイズ:120x100cm /47.2x39.4インチ年齢に適合:7-14
パッケージに含まれるもの:
1ピースインフレータブルバンパーボール
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落札価格7947円
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