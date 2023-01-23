『ザ・ホース 腕時計 ＴＨＥ ＳＴＯＮＥ ＤＩＡＬ STO123-C3 グレー 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 09時 24分に出品され04月04日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,942円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ザ・ホース 腕時計 ＴＨＥ ＳＴＯＮＥ ＤＩＡＬ STO123-C3 グレー 並行輸入品



【商品説明】

・ケースサイズ（約）：縦40mm×横40mm

・日常生活防水

・腕回りサイズ(約)：13.5cm×19cm



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 15.50 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ ザ・ホース

腕時計

ＴＨＥ

ＳＴＯＮＥ

ＤＩＡＬ

STO123-C3

グレー

並行輸入品