『bruder(ブルーダー) MAN レッカークレーン&クロスカントリー BR02750【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 06時 11分に出品され04月11日 06時 11分に終了予定です。即決価格は7,942円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
bruder(ブルーダー) MAN レッカークレーン&クロスカントリー BR02750
【商品説明】
・クレーン赤色部: 伸縮可能(手動) 根元ハンドル: クレーン角度 荷台下最後部タイヤホルダー: 引出し/格納可能 エンジン部分を見るため、ヘッドを倒すことができます。
・クロスカントリー(02420)搭載のレッカー車。 チェーン・タイヤホールド・タイヤ止め(プラモデル状)が付属
・スケール(縮尺): 1/16
・主な製造国 :ドイツ
・対象年齢 :3才以上
・本体サイズ :高さ: 255mm 長さ: 495mm 幅: 185mm
【サイズ】
高さ : 19.41 cm
横幅 : 26.80 cm
奥行 : 51.99 cm
重量 : 2.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7942円
844 入札履歴
終了
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