『bruder(ブルーダー) MAN レッカークレーン&クロスカントリー BR02750【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 06時 11分に出品され04月11日 06時 11分に終了予定です。即決価格は7,942円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

bruder(ブルーダー) MAN レッカークレーン&クロスカントリー BR02750



【商品説明】

・クレーン赤色部: 伸縮可能(手動) 根元ハンドル: クレーン角度 荷台下最後部タイヤホルダー: 引出し/格納可能 エンジン部分を見るため、ヘッドを倒すことができます。

・クロスカントリー(02420)搭載のレッカー車。 チェーン・タイヤホールド・タイヤ止め(プラモデル状)が付属

・スケール(縮尺): 1/16

・主な製造国 :ドイツ

・対象年齢 :3才以上

・本体サイズ :高さ: 255mm 長さ: 495mm 幅: 185mm



【サイズ】

高さ : 19.41 cm

横幅 : 26.80 cm

奥行 : 51.99 cm

重量 : 2.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ bruder(ブルーダー)

MAN

レッカークレーン&クロスカントリー

BR02750