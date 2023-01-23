[ムスタッシュ] トートバッグ VYE-4807 ネイビー【2025の人気アイテム】

商品情報

普段使いや仕事用バッグなどあらゆるシーンで使いやすいシンプルなトーバッグ。イタリアンレザー風の仕上げを施した合皮を使用しているので、軽くて持ち歩きやすい仕上がりになっています。ハンドル部分にはイタリアンヌメ革を採用しています。