『パッカパッカ pacca pacca 日本製 本革 馬革 レディース がま口 財布 フラップタイプ (キャメル)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 32分に出品され03月13日 08時 32分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パッカパッカ pacca pacca 日本製 本革 馬革 レディース がま口 財布 フラップタイプ (キャメル)
【商品説明】
・カラー：ブルー，チョコ，ピンク，オレンジ，イエロー，パープル，グリーン，レッド
・サイズ：W10.0cm×H10.5cm×D3.0cm
・メイン素材: レザー
・仕様：がま口ポケット×1，収納ポケット×2
・留め具の種類: ファスナー
・素材：天然皮革(馬革)
・表地: レザー
・重さ：70g
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 12.60 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
パッカパッカ pacca pacca 日本製 馬革 レディース がま口 財布 フラップタイプ (レッド) ウェア&シューズ
¥ 7612
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落札価格7612円
662 入札履歴
終了
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