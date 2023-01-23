『パッカパッカ pacca pacca 日本製 本革 馬革 レディース がま口 財布 フラップタイプ (キャメル)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 32分に出品され03月13日 08時 32分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パッカパッカ pacca pacca 日本製 本革 馬革 レディース がま口 財布 フラップタイプ (キャメル)



【商品説明】

・カラー：ブルー，チョコ，ピンク，オレンジ，イエロー，パープル，グリーン，レッド

・サイズ：W10.0cm×H10.5cm×D3.0cm

・メイン素材: レザー

・仕様：がま口ポケット×1，収納ポケット×2

・留め具の種類: ファスナー

・素材：天然皮革(馬革)

・表地: レザー

・重さ：70g



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 12.60 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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