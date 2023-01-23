『サラバンド スクエアトゥスリッポンカウレザードレスシューズ/7774 7774 メンズ ブラウンスエード 25.0 cm 3E【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 00時 16分に出品され05月05日 00時 16分に終了予定です。即決価格は7,938円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サラバンド スクエアトゥスリッポンカウレザードレスシューズ/7774 7774 メンズ ブラウンスエード 25.0 cm 3E



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ サラバンド

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