『サモエスキー いちご イチゴ 苺 野菜 果物 筆絵 イラスト カラー おもしろ スウェット トレーナー ホワイト M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 13時 09分に出品され03月07日 13時 09分に終了予定です。即決価格は7,931円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サモエスキー いちご イチゴ 苺 野菜 果物 筆絵 イラスト カラー おもしろ スウェット トレーナー ホワイト M
【商品説明】
・カラー / ホワイト・グレー・ブラック・レッド・ライトイエロー・ライトブルー・ブルー・ライトピンク
・サイズ [身丈・身巾](cm) / S [64・50] M [67・53] L [70・56] XL [73・59]
・メイン素材: コットン
・他イラストや、他素材、オーダー製品は弊社ホームページsamoeskey.comよりご確認頂けます。
・素材 / 330g/m2(9.7oz) 裏毛 綿１００％ （※グレーのみ 綿６０％ ポリエステル４０％）
・素材構成: 100% コットン
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7931円
234 入札履歴
終了
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