『SAXON 牛革 2ポケットウエストバッグ ブラック 05041【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 14時 46分に出品され04月11日 14時 46分に終了予定です。即決価格は7,930円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SAXON 牛革 2ポケットウエストバッグ ブラック 05041
【商品説明】
・ストラップの種類: ウエスト
・タテ13cmxヨコ26cmxマチ5.5cm
・メイン素材: 表地: 牛革
・原産国:中国
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 牛革
・表地: 牛革レザー，レザー
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 46.60 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7930円
384 入札履歴
終了
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