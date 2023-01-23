『SAXON 牛革 2ポケットウエストバッグ ブラック 05041【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 14時 46分に出品され04月11日 14時 46分に終了予定です。即決価格は7,930円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SAXON 牛革 2ポケットウエストバッグ ブラック 05041



【商品説明】

・ストラップの種類: ウエスト

・タテ13cmxヨコ26cmxマチ5.5cm

・メイン素材: 表地: 牛革

・原産国:中国

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 牛革

・表地: 牛革レザー，レザー



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 46.60 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。