『TOAKS(トークス) アウトドア キャンプ チタニウムポット 1600ml POT-1600 日本正規品 12710【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 02時 35分に出品され04月03日 02時 35分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOAKS(トークス) アウトドア キャンプ チタニウムポット 1600ml POT-1600 日本正規品 12710



【商品説明】

・サイズ:115×110mm

・メッシュキャリングバッグ付属

・容量:1100ml

・重量:120g



【サイズ】

高さ : 12.70 cm

横幅 : 16.10 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。