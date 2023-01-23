『JISOWA 交換用 リモコン ユニバーサル フィリップス LCD para TV 32PFL3504D/F7 32PFL3505D/F7【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 33分に出品され03月20日 15時 33分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JISOWA 交換用 リモコン ユニバーサル フィリップス LCD para TV 32PFL3504D/F7 32PFL3505D/F7



【商品説明】

・【注意】事前にプログラム済みで、他のデバイスに再度プログラムすることはできません。 電池はパッケージに含まれていません。

・【製品の特徴】人間工学に基づいたデザイン、快適な持ち心地、機敏な操作; プログラム済み、設定不要、1.5V 単4電池2本を挿入するだけです; 新しいABS素材、環境に優しい; 迅速な応答。



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 11.51 cm

奥行 : 20.29 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。