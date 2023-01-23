『イノベーター リュックサック ウォータプロテクトリュック GI7144 オリーブ【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 11時 56分に出品され03月30日 11時 56分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イノベーター リュックサック ウォータプロテクトリュック GI7144 オリーブ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 48.40 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イノベーター

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GI7144

オリーブ