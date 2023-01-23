『送料無料 脱毛器 おすすめ IPL 女性 家庭用 光美容器 充電モード脱毛器 家庭用 プレゼント レディーズ 全身用 99万照射回数 ハンドヘルド【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 09時 19分に出品され04月23日 09時 19分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
カラー グリーン ホワイト ブラック ライトグリーン
商品サイズ（mm）：163*60*37mm
商品素材：ABS
重量本体：225g
照射回数：99万
出力段階：5段階
定格電圧：12V-3A
定格出力：36w
*中英説明書、充電ケーブル、ゴーグル、剃毛刀を付き
商品特徴：IPL光脱毛器 脱毛器 フラッシュ レーザー 脱毛機 手軽に 痛くない おすすめです 仕上げ脱毛に最適 光脱毛器
適用シーン：家庭用 長期的に脱毛 全身用 フェイス 手足 背中 脇部 太もも 鼻の下部分 顔 ひげ 髭 自宅 エステ
適用対象：女性 男性 メンズ レディース
商品機能：無痛 簡単 脱毛 ムダ毛の処理 永久脱毛 光美容器 美肌効果
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落札価格7917円
479 入札履歴
終了
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