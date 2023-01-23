送料無料 脱毛器 おすすめ IPL 女性 家庭用 光美容器 充電モード脱毛器 家庭用 プレゼント レディーズ 全身用 99万照射回数 ハンドヘルド【お歳暮】

商品情報

商品説明



カラー グリーン ホワイト ブラック ライトグリーン

商品サイズ（mm）：163*60*37mm

商品素材：ABS

重量本体：225g

照射回数：99万

出力段階：5段階

定格電圧：12V-3A

定格出力：36w

*中英説明書、充電ケーブル、ゴーグル、剃毛刀を付き



商品特徴：IPL光脱毛器 脱毛器 フラッシュ レーザー 脱毛機 手軽に 痛くない おすすめです 仕上げ脱毛に最適 光脱毛器



適用シーン：家庭用 長期的に脱毛 全身用 フェイス 手足 背中 脇部 太もも 鼻の下部分 顔 ひげ 髭 自宅 エステ



適用対象：女性 男性 メンズ レディース



商品機能：無痛 簡単 脱毛 ムダ毛の処理 永久脱毛 光美容器 美肌効果