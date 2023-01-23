『エルピーエル LPL 簡易スタジオ ウェブスタジオボックスWB-50 L18568【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 14時 29分に出品され03月31日 14時 29分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エルピーエル LPL 簡易スタジオ ウェブスタジオボックスWB-50 L18568
【商品説明】
・ケースと撮影ボックスが分離型の為、軽量900g! 料理などはそのまま被せるだけで撮影でします。
・ブログや料理・オークションなどの物撮りに威力を発揮!
・ボックス寸法 : 約50X50X50cm / ボックス重量 : 約1kg
・持ち手・ポケットつきでラクラク。
・持ち運び時も総重量2kg程度。
・組み立てが簡単ですぐに撮影。
・複雑な操作はなく、誰でもすぐにスタンバイ! あっという間に撮影が開始できるので撮影効率UP!
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 54.20 cm
奥行 : 59.20 cm
重量 : 2.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
LPL 簡易スタジオ ウェブスタジオボックスWB-50 L18568
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落札価格7910円
261 入札履歴
終了
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