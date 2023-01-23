『エルピーエル LPL 簡易スタジオ ウェブスタジオボックスWB-50 L18568【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 14時 29分に出品され03月31日 14時 29分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エルピーエル LPL 簡易スタジオ ウェブスタジオボックスWB-50 L18568



【商品説明】

・ケースと撮影ボックスが分離型の為、軽量900g! 料理などはそのまま被せるだけで撮影でします。

・ブログや料理・オークションなどの物撮りに威力を発揮!

・ボックス寸法 : 約50X50X50cm / ボックス重量 : 約1kg

・持ち手・ポケットつきでラクラク。

・持ち運び時も総重量2kg程度。

・組み立てが簡単ですぐに撮影。

・複雑な操作はなく、誰でもすぐにスタンバイ! あっという間に撮影が開始できるので撮影効率UP!



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 54.20 cm

奥行 : 59.20 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。