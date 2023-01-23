『OHM AudioComm ワイヤレスバースピーカー L ASP-SB2040N【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月04日 21時 27分に出品され05月04日 21時 27分に終了予定です。即決価格は7,909円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OHM AudioComm ワイヤレスバースピーカー L ASP-SB2040N



【商品説明】

・Bluetooth

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワイヤレス



【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 13.50 cm

奥行 : 90.50 cm

重量 : 1.96 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。