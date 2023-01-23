『アイウ 折りたたみ傘 1AI 181022498 メンズ ブラック 日本 60cm-(日本サイズM相当)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 20時 50分に出品され03月29日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイウ 折りたたみ傘 1AI 181022498 メンズ ブラック 日本 60cm-(日本サイズM相当)
【商品説明】
・[商品特徴]:簡単開閉 クイックオープン
・[商品説明]:急な雨にも素早く対応! 傘を素早く開けるクイックオープンのミニ傘です。トレンド感のあるストライプ柄はどんなシーンにも最適です。
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 28.40 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7908円
691 入札履歴
終了
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